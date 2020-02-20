Самолет ударился о землю при взлете в Магадане: пострадали семь человек

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В Магадане самолет Ан-2 в четверг утром совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Магаданской области, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным пресс-службы правительства области, на борту было 11 пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента пострадали семь человек.

На месте находится министр здравоохранения Сергей Чеканов. Все пассажиры живы, (пострадавшие) с легкими травмами доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Скорая помощь сработала профессионально и быстро. Погибших нет, детей нет... есть тяжело пострадавший, который в настоящий момент находится в противошоковой палате, - отметили в Минздраве Магаданской области.

По предварительной информации областных властей, самолет принадлежит частной компании, которая работает на территории Среднеканского городского округа в Магаданской области. На борту самолета находились сотрудники компании, летевшие на вахту.

Самолет должен был вылететь в поселок Сеймчан. По предварительным данным спасателей, высота падения составила около 10 м. Подробности инцидента выясняются. Синоптики отметили, что погода на территории аэродрома ясная и солнечная.

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