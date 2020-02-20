Какая погода ждет казахстанцев в конце зимы и начале весны

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, март на большей части республики ожидается теплее на 1°С, за исключением юго-восточных регионов страны.

Какая погода нас ждет в конце февраля и начале марта рассказали синоптики, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет", в ближайшие дни в северных регионах ожидается снег, метель, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, в южных – осадки (преимущественно дождь), туман и гололедные явления.

В ночные часы в отдельных регионах страны температура воздуха будет составлять 2…7 мороза, местами 12…17 мороза, на западе и юго-западе 3 мороза…5 тепла. Днем с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана, на западе, северо-западе ожидается до 0…8 тепла, на севере, центре, востоке до 2 мороза…3 тепла, в южной половине до 5…18 тепла.

По прогнозам с середины третьей декады февраля с прохождением серии Атлантических циклонов по территории РК и связанных с ними атмосферных фронтов ожидается снег, местами сильный, на юге – дождь с переходом в снег. Ожидаются туман, гололедные явления, метель, усиление ветра 15-25 м/с.

Прогнозируется колебание температуры воздуха на западе, северо-западе ночью от 5 мороза…3 тепла до 3…10 мороза, днем от 0…8 тепла до 0…5 мороза. На севере, центре и востоке ночью от 0…5 мороза до 8…15 мороза, днем от 2 мороза…3 тепла до 2…10 мороза. На юге, юго-западе и юго-востоке ночью от 0…7 тепла до 0…8 мороза, днем от 7…15 тепла до 0…7 тепла, – сообщили в пресс-службе Казгидромета.

Также синоптики рассказали о том, какой будет начало весны. Так, согласно долгосрочному прогнозу погоды, март на большей части республики ожидается теплее на 1°С, за исключением юго-восточных регионов страны, где температура воздуха прогнозируется около климатической нормы.

Согласно консультативному прогнозу в первой декаде марта с частым выходом южных циклонов прогнозируются осадки (на севере преимущественно снег, в южных регионах – дождь, мокрый снег), с порывистым ветром, в северных регионах возможно с метелью. Не исключены туманы и гололедные явления. Температурный фон ночью составит в северной половине 5…10 мороза, днем 5 мороза…5 тепла, в южных регионах – ночью 0…8 тепла, днем 10…18 тепла. Однако, в отдельные дни на севере, центре и востоке страны столбики термометров могут опускаться ночью до 5…17 мороза, на юге и западе - до 0…10 мороза, – отметили в пресс-службе Казгидромета.

Синоптики дополнили, что март – переходный месяц, и если в южных регионах Казахстана это уже типичный весенний месяц, то в северных областях еще продолжается зима. В начале весны ожидается частая смена циклонов и антициклонов, то есть резкие колебания температуры воздуха и выпадение осадков. Поэтому, как следствие март 2020 года ожидается осадочным.

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