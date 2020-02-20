Банда квартирных воров в Алматы обогатилась на 43 тысячи долларов

Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Спецоперацию по задержанию преступной группы провели сотрудники криминальной полиции Алматы при содействии бойцов спецподразделения, передает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, домушников задержали после кражи, имевшей место в одном из домов в Медеуском районе мегаполиса.

Из чужого жилища злоумышленники похитили денежные средства в размере 43 тысяч долларов, а также золотые изделия. Эти вещественные доказательства были обнаружены и изъяты у подозреваемых в момент их задержания. Уже на данном этапе оперативных и следственных мероприятий установлено, что преступная группа имеет причастность, как минимум, к трем фактам квартирных краж. Она орудовала в составе трех человек: гр.Н., 1992 года рождения, гр.О., 1990 года рождения и гр.Ф., 1991 года рождения. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению других преступных эпизодов задержанных, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

По данным спикера, в основном квартирные воры промышляют в дневное время суток, когда жилища остаются без присмотра. Такой метод использовали и эти злоумышленники. Они, как правило, "навещали" ухоженные квартиры, с хорошими входными дверями. Узнать, есть ли в доме кто-либо, им не составляло особого труда. Примечали объекты без охранной сигнализации.

Ранее мы информировали, что доля краж чужого имущества среди преступности в целом составляет 70 процентов, в этой связи 70 процентов личного состава криминальной полиции переориентирован на раскрытие и профилактику имущественных преступлений. По каждому факту кражи, с целью своевременного раскрытия, создается следственно-оперативная группа, используются не только оперативные позиции, но и возможности новых цифровых технологий. И, тем не менее, не лишним будет в очередной раз призвать граждан предпринять элементарные меры безопасности, с целью сохранения их имущества, – отметил Берик Абильбеков.

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