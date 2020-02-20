Жителей Зайсана возмутила проверка граждан, прибывших из Китая

Люди неправильно поняли и вышли на улицы. С ними уже провели разъяснительные работы, сказали в акимате Зайсана.

Жители Зайсанского района были возмущены решением властей обследовать в местной больнице людей, которые прибыли из Китая, передает zakon.kz.

Накануне, 19 февраля, в YouTube появилась информация о том, что жители приграничного с Китаем Зайсанского района вышли протестовать против того, чтобы больных коронавирусом, помещали в местную больницу. Человек за кадром сообщил, что они вытаскивают из больницы матрасы в знак протеста. Они потребовали не пускать больных коронавирусом в Казахстан.

В аппарате акима города Зайсана подтвердили эту информацию. По данным местных властей, вышло недоразумение. На самом деле они действовали согласно постановлению главного санитарного врача страны. В документе говорится, что прибывшие в РК из территорий, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости коронавирусом, будут находиться под медицинским наблюдением. В течение 14 дней их будут обследовать врачи.

Люди неправильно поняли и вышли протестовать.С ними уже провели разъяснительные работы.

Сейчас, по словам сотрудника акимата, в Зайсан прибыл аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Вместе с ним будут и санврачи.

Сегодня, 20 февраля, в Минздраве Казахстана сообщили, что для людей, которые прибыли из неблагополучных стран по коронавирусу - Сингапура, Японии, Таиланда, Южной Кореи, САР Гонконг, САР Макао и Тайвань (КНР) - будет проводиться медобследование.

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