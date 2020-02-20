"Черный, черный человек" Адильхана Ержанова получил награду во Франции

Картина Ержанова была представлена вне конкурса, но получила награду.

Фильм "Черный, черный человек" казахстанского режиссера Адильхана Ержанова удостоился специального приза на кинофестивале в Везуле во Франции. Об этом было объявлено на торжественной церемонии закрытия фестиваля, передает zakon.kz.

Драматический триллер рассказывает историю следователя Бекзата (актер Данияр Алшинов) , который хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного – безобидного дурачка Пукуара (Теоман Хос) - уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка Ариана (Динара Бактыбаева) из города. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.

Festival International des Cinemas d'Asie de Vesoul – это киносмотр, созданный с целью представлять и промоутировать азиатское кино в Европе. Картина Ержанова была представлена вне конкурса и получила награду от жюри владельцев кинотеатров Франции.

Очень рад тому, что приз именно от владельцев кинотеатров Франции. Это многого стоит, тем более, что фильм был вне конкурса. Я надеюсь, что и наш зритель все-таки сходит в наши кинотеатры. Тем более, фильм сейчас идет в нашем прокате, - поделился впечатлениями Адильхан Ержанов.

Мировая премьера фильма "Черный, черный человек" состоялась 23 сентября 2019 года в Испании. Картина была показана в рамках основной конкурсной программы 67-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. San Sebastian International Film Festival – один из старейших в мире кинофестивалей класса "А" (наряду с Каннами, Берлином и Венецией). В ноябре 2019 года Адильхан Ержанов был удостоен премии “Asia Pacific Screen Awards -2019” (Азиатский "Оскар") в номинации "Лучший режиссер" за свою работу над фильмом "Черный, черный человек". Он стал первым казахстанским режиссером, удостоившимся этой премии в данной номинации.

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