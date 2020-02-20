В Алматы в очередной раз продлили арест британцу, подозреваемому в убийстве дочери

Арест продлен до 24 марта.

Британцу Баракату Мохамеду, который подозревается в убийстве дочери в алматинской гостинице, в очередной раз продлили арест, передает zakon.kz.

В пресс-службе городского суда Алматы сообщили, что 41-летнему гражданину Великобритании продлили арест до 24 марта. Таким образом, в СИЗО он проведет пять месяцев.

Утром 24 октября в пятизвездочном отеле в Алматы отец избил свою полуторагодовалую дочь. Девочка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ребенка госпитализировали в центр детской неотложной помощи. Но в больнице девочке ничем помочь уже не смогли и констатировали смерть.

Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка.

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