В Алматы в очередной раз продлили арест британцу, подозреваемому в убийстве дочери
Арест продлен до 24 марта.
Фото : Pixabay20 февраля 2020, 11:16
Британцу Баракату Мохамеду, который подозревается в убийстве дочери в алматинской гостинице, в очередной раз продлили арест, передает zakon.kz.
В пресс-службе городского суда Алматы сообщили, что 41-летнему гражданину Великобритании продлили арест до 24 марта. Таким образом, в СИЗО он проведет пять месяцев.
Утром 24 октября в пятизвездочном отеле в Алматы отец избил свою полуторагодовалую дочь. Девочка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ребенка госпитализировали в центр детской неотложной помощи. Но в больнице девочке ничем помочь уже не смогли и констатировали смерть.
Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка.
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