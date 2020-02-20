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Жалоб нет - ГКНБ о состоянии Атамбаева

Состояние здоровья бывшего президента стабильное.

Фото : fergana.agency20 февраля 2020, 11:20

Алмазбек Атамбаев находится под круглосуточным медицинским наблюдением дежурных врачей медсанчасти СИЗО ГКНБ, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Уточняется, что состояние здоровья бывшего президента стабильное.

Никаких жалоб у подследственного нет. Если будут, то, разумеется, медики окажут неотложную помощь, — проинформировали в ГКНБ.

Алмазбек Атамбаев от приема пищи не отказывается, его, как и всех содержащихся под арестом в СИЗО ГКНБ, кормят по расписанию. Он также регулярно получает посылки от родственников и близких.

Cыновья Атамбаева — Сеид и Кадырбек сообщили в социальных сетях о критическом состоянии здоровья отца. Адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев также информировал о низком давлении у клиента. В ГКНБ опровергают эти данные, подчеркивая, что состояние подследственного в пределах нормы.

Защита просит пригласить независимых врачей и предоставить им результаты суточного мониторинга давления. Замир Жоошев сообщает, что адвокатам отказали в этом.


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