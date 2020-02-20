Жалоб нет - ГКНБ о состоянии Атамбаева

Состояние здоровья бывшего президента стабильное.

Алмазбек Атамбаев находится под круглосуточным медицинским наблюдением дежурных врачей медсанчасти СИЗО ГКНБ, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Уточняется, что состояние здоровья бывшего президента стабильное.

Никаких жалоб у подследственного нет. Если будут, то, разумеется, медики окажут неотложную помощь, — проинформировали в ГКНБ.

Алмазбек Атамбаев от приема пищи не отказывается, его, как и всех содержащихся под арестом в СИЗО ГКНБ, кормят по расписанию. Он также регулярно получает посылки от родственников и близких.

Cыновья Атамбаева — Сеид и Кадырбек сообщили в социальных сетях о критическом состоянии здоровья отца. Адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев также информировал о низком давлении у клиента. В ГКНБ опровергают эти данные, подчеркивая, что состояние подследственного в пределах нормы.

Защита просит пригласить независимых врачей и предоставить им результаты суточного мониторинга давления. Замир Жоошев сообщает, что адвокатам отказали в этом.

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