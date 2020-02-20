Нигматулин: Нет конкретных предложений о развитии туризма

Без вложений нет поступлений.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что туризм должен стать новым драйвером экономического роста страны. Своим мнением спикер палаты поделился во время круглого стола с представителями туристского сообщества Казахстана, который состоялся в Мажилисе, передает zakon.kz.

Обсуждение вопросов, актуальных для этой одной из перспективных сфер казахстанской экономики, состоялось в рамках работы над законопроектом по вопросам туристской деятельности, который сейчас находится в Мажилисе.

Подобного рода встречи – хорошо зарекомендовавшая себя практика Мажилиса, когда депутаты обсуждают законопроекты, имеющие большую общественную значимость, на различных площадках с приглашением всех заинтересованных сторон казахстанского общества.

Помимо депутатов в разговоре приняли участие члены Правительства, руководители НПП "Атамекен", Нацкомпании "Kazakh Tourism", туристических ассоциаций, директоры туристических фирм и компаний из разных регионов Казахстана и сфер туристского бизнеса, представители гражданского общества, эксперты.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что сегодня туристическая индустрия - одна из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики.

У нашей страны имеется огромный потенциал для развития туризма, особенно этнографического и экологического. Это подчеркнул глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Международном туристическом форуме в Улытау, - напомнил Нурлан Нигматулин.

При этом Председатель Мажилиса акцентировал внимание, что туризм осознанно и целенаправленно развивают даже те страны, которые обладают огромными запасами природных ресурсов: в частности, Катар, Бахрейн, ОАЭ.

Уважаемые наши экономисты, финансисты, вы в первую очередь должны смотреть на туризм как на драйвер экономического роста, - обратился Нурлан Нигматулин к руководителям профильных министерств.

В обсуждаемом же законопроекте, по словам спикера Мажилиса, конкретных предложений, как развивать эту отрасль, нет.

Сегодня нам надо перенять лучший мировой опыт в этой сфере, благодаря которому многие страны значительную часть своего благосостояния построили на доходах от туризма. И это не только лидеры туристского рынка, такие как США, Испания, Франция, Италия, Китай, но и наши соседи – Азербайджан, Узбекистан. В этих странах в результате принятых государством законодательных, организационных, экономических и других мер туризм стал одной из динамично развивающихся сфер национальной экономики, - отметил Нурлан Нигматулин.

А на встрече предметный разговор коснулся, прежде всего, законодательных новелл.

Так, предлагается туристскую деятельность разделить на выездной, въездной и внутренний туризм. При этом лицензировать намерены только выездной туризм. А деятельность по въездному и внутреннему туризму предлагается осуществлять в уведомительном порядке.

Мнения по этому поводу разделись. Рабочая группа по законопроекту проанализирует каждое из них, чтобы внести в законопроект решение с учетом высказанных предложений.

Кроме того, законопроектом выделяется 15 видов отраслевого туризма. Однако механизм взаимодействия туркомпании с субъектом того или иного вида отраслевого туризма не прописан.

При этом, как пояснил разработчик, это будет регулироваться совместными приказами министерств, на стыке которых находится тот или иной вид туризма. Однако, по мнению Спикера Мажилиса, это должно быть прописано в конкретной законодательной норме.

Отдельное внимание уделено на встрече вопросам господдержки отрасли.

Конкретные вопросы, касающиеся экономической политики стимулирования туризма, возможности предоставления налоговых и таможенных льгот субъектам бизнеса, обеспечения доступности воздушного и наземного транспорта, развития дорог и придорожной инфраструктуры, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин адресовал руководителям министерств нацэкономики, финансов, индустрии и инфраструктурного развития.

По мнению Спикера Мажилиса, проблема заключается в том, что министерство нацэкономики не заложило экономическую идеологию законопроекта.

Я хочу, чтобы вы понимали – без вложений нет поступлений. Это общепризнанный экономический принцип, – отметил Нурлан Нигматулин, обращаясь к первому вице-министру финансов.

Как заверил министр национальной экономики Руслан Даленов, министерство готово внести в законопроект пакет предложений для поддержки развития туризма в стране.

При этом подняты вопросы координации в целом работы всех госорганов для развития туристической деятельности.

Подводя итог состоявшегося обсуждения, Спикер Мажилиса отметил дискуссионность некоторых позиций законопроекта.

Все предложения по ним будут самым внимательным образом проанализированы и обсуждены. Мы постараемся учесть максимальный спектр замечаний и предложений по законопроекту. Только тогда мы получим качественный, всесторонне проработанный и самое главное – работающий закон, который обеспечит развитие туризма в Казахстане, обеспечит государственную поддержку туристической отрасли и расширит инфраструктуру туризма, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

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