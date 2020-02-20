Взятку в 2 млн тенге получил следователь по особо важным делам в СКО
Окончательное решение будет принято судом.
Фото : kz-news.info20 февраля 2020, 12:34
Старший следователь по особо важным делам Департамента полиции СКО признался в получении 2 млн тенге, передает zakon.kz.
По информации старшего следователя первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияра Бигайдарова, уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления еще 8 февраля 2020 года.
Антикоррупционной службой по СКО начато досудебное расследование в отношении подполковника полиции, занимавшего должность старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции СКО. Последний подозревается в получении взятки в размере 2 миллионов тенге от одного из участников уголовного процесса за прекращение уголовного дела, находящегося в его производстве. Фактически уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления еще 8 февраля 2020 года. В связи с полным признанием вины Антикоррупционной службой планируется завершить досудебное расследование и направить дело в суд в ускоренном порядке, - отметил он.
Окончательное решение будет принято судом.
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