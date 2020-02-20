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Американская и российская бронемашины не поделили дорогу в Сирии

Пока официальные органы стран не прокомментировали инцидент.

Фото : кадр видео20 февраля 2020, 12:34

Американская и российская бронемашины на поделили дорогу в Сирии. Соответствующее видео распространяют в Сети, передает zakon.kz.

Как пишет "Известия", на записи американская бронемашина вытесняет российский "Тигр" с дороги в сирийском городе Камышлы. Кадры очевидец разместил в своем Твиттере 19 февраля.

На видео патрульный автомобиль российской военной полиции намеревается обойти американский броневик слева, но водитель последнего блокирует ему проезд. Когда же "Тигр" попытался объехать американский автомобиль по обочине, тот оттеснил его вправо, заставив съехать в поле. Затем оба автомобиля остановились.


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