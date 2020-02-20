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Работники департамента юстиции Акмолинской области украли служебное оборудование

Процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось в связи с полным признанием вины.

Фото : kursiv.kz20 февраля 2020, 12:40

В Акмолинской области должностные лица департамента юстиции подозреваются в хищении госимущества. Об этом сообщили на брифинге в Агентстве по противодействию коррупции, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении работников департамента юстиции Акмолинской области по факту хищения государственного имущества, - сказал старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

По его словам, работники подозреваются в том, что в декабре 2019 года они, вступив между собой в преступный сговор, незаконно списали и похитили оборудование, находящееся на балансе департамента юстиции стоимостью около 1 млн тенге.

Процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается, - пояснил представитель ведомства.

Он добавил, что окончательное решение с определением степени виновности будет вынесено судом.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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