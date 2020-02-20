Еще один казахстанец подписал контракт с UFC
О подписании контракта сообщил менеджер Саят Абдрахманов.
Ведущая в мире смешанных единоборств лига UFC подписала контракт с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым. Он стал вторым нашим соотечественником, кто будет выступать среди лучших из лучших, передает zakon.kz.
О подписании контракта между Жалгасом и UFC сообщил менеджер Саят Абдрахманов. Добавим, что в смешанных единоборствах Жумагулова провел 16 поединков, одержав 13 побед и потерпев 3 поражения. Крайний бой казахстанец провел 19 октября 2019 года на турнире Fight Nights Global 95 в Сочи, где решением судей победил экс-претендента на пояс UFC Али Багаутинова из России.
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Боец команды @arlan.mma.pro Жалгас Жумагулов подписал контракт с UFC. Поздравляю тебя брат и всех кто ждал этой новости ✊????
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