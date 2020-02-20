Туркестанские школьники в тройке лидеров конкурса научных проектов

Одаренные участники завоевали 3 золотые, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Результаты учащихся Туркестанской области по итогам конкурса среди научных проектов вошли в тройку самых лучших, передает zakon.kz.

В сфере образования наряду с Алматинской и Павлодарской областями,Туркестанская область так же на лидирующих позициях. В образовательном конкурсе приняли участие 46 студентов из Туркестанского региона, 22 из которых заняли призовые места. Республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам прошел в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби в Алматы. 625 проектов прошли отборочный тур республиканского конкурса, в котором приняли участие около тысячи школьников, - отметили в пресс-службе акима Туркестанской области.

Лучшие работы вышли в финал. Одаренные участники Туркестанской области завоевали 3 золотые, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей. По итогам научного проекта ученики 11 класса специализированной школы-интерната "Дарын" Жетысайского района Болат Маханбетов и Даниял Турсымурат и ученица 10 класса специализированной школы-интерната № 4 Сарыагашского района Багила Анарбек стали обладателями золотой медали. Они преуспели в исследованиях по развитию индустрии отходов.

Также успешно защитили свои работы в поэзии по специфике использования художественных методов. Серебряную же медаль завоевали ученики специальной школы-интерната "Дарын" города Кентау. Учащиеся этого же учебного заведения из Кентау, общеобразовательной средней школы "Шорнак" Казыгуртского района, специализированной физико-математической школы-интерната им.Ж.Каппарова № 5, Туркестанской специализированной школы-интернат им. Н. Ондасынова заслуженно стали обладателями бронзовой медали.

Конкурс среди школьников проводится в 21-й раз. Нынешнее состязание молодых ученых, организованного Республиканским научно-практическим центром "Дарын", в этом году прошел в необычном формате. Для обеспечения прозрачности мероприятия конкурс прошел в режиме- онлайн.

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