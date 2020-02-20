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Суровые акмолинские бураны - людей спасали по веревке

Видимость практически полностью отсутствовала.

Фото : кадр видео20 февраля 2020, 13:00

По спасательной веревке эвакуировали людей в Ерейментауском районе Акмолинской области, передает zakon.kz.

В Ерейментауском районе с автодороги Ерейментау - Тургай, в 10 км от города Ерейментау, из застрявших в снежном заносе семи автомобилей спасено 20 человек, - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Видимость на данному участке отсутствовала, и спасатели приняли решение натянуть спасательную веревку, чтобы довести таким образом людей до пожарной машины и спецтехники.

Всех спасенных благополучно разместили в пункт обогрева Ерейментау. В медицинской помощи никто не нуждался.

На кадрах видно, как сильный ветер затрудняет движение людей.


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