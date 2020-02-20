Как избавляясь от тараканов, не отравить себя и соседей

Только за последние три месяца в Казахстане при отравлении такими ядохимикатами пострадали 11 человек, четверо из них – погибли.

В последнее время в Казахстане участились случаи, когда при использовании различных средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, используемых для травли насекомых, гибли люди. Причем зачастую в числе пострадавших не только сами жильцы данного дома или квартиры, но и их соседи. Так, только в период с декабря 2019 года по февраль 2020 в Казахстане зарегистрировано три случая отравления такими химическими веществами. В результате пострадали 11 человек, четверо из них – погибли. О том, как правильно выбрать и использовать данные средства, чтобы во время их применения не пострадать самим и обезопасить соседей в многоквартирном доме, в беседе с журналистом zakon.kz рассказала заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) города Алматы Наталья Дягилева.

Как отметила спикер, средства дезинсекции (инсектициды, акарициды, инсектоакарициды), дезинфекции и дератизации реализуются в торговой сети, в том числе на рынках города, без ограничения. И это при том, что в своем составе они могут содержать химические вещества 3-4 классов опасности, и при несоблюдении правил безопасности при их применении способны причинить серьезный вред здоровью человека и окружающей среде. Конечно, специалистами ДККБТУ целенаправленно ведется разъяснительная работа с реализаторами и представителями КСК. Но учитывая, что официального запрета на проведение самостоятельной обработки жильцами квартир нет, всегда существует риск отравления этими веществами.

В целях предупреждения отравлений и сохранения здоровья населения и окружающей среды мы настоятельно рекомендуем не проводить дезинсекционную, дератизационную и дезинфекционную обработку квартир самостоятельно. Для этих целей нужно привлекать специализированные организации, имеющие для этого необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты. Перед проведением обработки квартиры нужно обязательно известить жильцов смежных квартир о времени проведения и необходимости соблюдения мер безопасности. Кроме того, следует помнить, что информация о соблюдении правил и мер безопасности при обработке квартиры, указывается на маркировке средств дезинсекции, дератизации и дезинфекции. Поэтому перед их приобретением и применением нужно обязательно запросить у продавца документы, подтверждающие их качество и безопасность, а также изучить маркировку упаковки указанных средств, и если имеется дополнительный лист-вкладыш к ней, – рассказала Наталья Дягилева.

При этом она дополнила, что средства дезинсекции, дератизации и дезинфекции перед их применением подлежат процедуре подтверждения соответствия с выдачей свидетельства о государственной регистрации. Все зарегистрированные свидетельства о государственной регистрации включены в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации, размещенный на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.

Маркировка, нанесенная на упаковку средств, должна содержать следующую информацию: наименование средства, его назначение, масса (объем), дата изготовления и срок годности, условия хранения, номер партии, состав, наименование и адрес изготовителя, правила применения и меры предосторожности. В случае, если средство изготовлено на территории другого государства, указывается уполномоченное лицо, принимающее претензии на территории РК. Также на маркировке указывается номер свидетельства о государственной регистрации.

Также перед обработкой необходимо провести соответствующую подготовку квартиры, как рекомендовано изготовителем средств. Изолировать домашних питомцев, цветы, пищевые продукты, посуду и т.п. И, конечно, следует строго соблюдать инструкцию по применению данного средства. Как я уже сказала выше, официального запрета на проведение самостоятельной обработки жильцами квартир нет. Однако, если обработка квартир все же проводится, но при этом жильцы не оповещены о мерах безопасности, следует вызвать участкового инспектора, а при появлении специфических запахов – службу ЧС. При появлении первых симптомов недомогания следует незамедлительно обратиться к врачу, – подытожила Наталья Дягилева.

Напомним, последний случай отравления такими ядохимикатами произошел 12 февраля 2020 года в Актау. В больницу были доставлены 42-летняя женщина и две девочки 10 и 15 лет, пострадавшие при травле клопов жильцами одной из соседних квартир, которые никого не предупредили о своих намерениях. У всех пострадавших диагностировали отравление токсическими веществами.

Владимир Демидов

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