Мамин с чиновниками проверили стройку спортивных и культурных объектов

Глава правительства поручил качественно выполнить все строительные работы.

Премьер-министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства Легкоатлетического спортивного комплекса и Казахского драматического театра в Нур-Султане, которые планируется сдать в эксплуатацию ко Дню столицы в текущем году, передает zakon.kz.

По информации сайта главы правительства, легкоатлетический спортивный комплекс станет одним из ключевых объектов спортивной инфраструктуры РК международного уровня.

Объект строится на участке площадью 9 га на пересечении проспекта Туран и улицы Улы Дала. Комплекс включает площадку атлетического ядра с 14 беговыми дорожками, секторами для прыжков в длину и с шестом, бассейн шириной 11 м с длиной дорожек 25 м, бассейн размером 5х5 м, оснащенный подъемной платформой с двумя встроенными беговыми дорожками, гостиницу для спортсменов на 36 мест, атлетический зал, разминочный трек с беговой дорожкой длиной 160 м, секторами для метания ядра, прыжков в высоту и длину. Трибуны рассчитаны на 6838 посадочных мест.

Строительство Казахского драматического театра ведется на участке площадью 6 га между улицами А. Байтурсынова и Ж. Нажимеденова, К. Аманжолова и Сарыколь. Здание включает большой зал на 600 мест, камерный зал на 200 мест, арт-галерею, ресторан, зал торжественных встреч, гримерные и другие административные, технические и санитарно-бытовые помещения.

Глава правительства поручил качественно выполнить все строительные работы и сдать объекты в эксплуатацию в запланированные сроки.

В осмотре объектов приняли участие председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" А. Есимов, аким г. Нур-Султан А. Кульгинов, вице-министр культуры и спорта Е. Рамазанов и др.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!