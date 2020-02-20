В Шымкенте следователь взял взятку за закрытие дела об изнасиловании

Об осужденных за коррупционные дела рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.

На брифинге в ведомстве проинформировал о последних уголовных делах и осужденных за коррупцию. В числе обсужденных - сотрудник МСХ, глава одного из спортивных объединений, следователь и адвокат, передает корреспондент zakon.kz.

Следователь Абайского района Департамента полиции Шымкента и адвокат осуждены за коррупцию. В ноябре 2019 года антикоррупционной службой по Шымкенту направлено в суд уголовное дело в отношении следователя Абайского районного управления полиции Төребай и адвоката Шымкентской коллегии адвокатов Елгонова по фактам взяточничества, - сообщил старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

По его данным, следователя подозревали в получении взятки через адвоката Елгонова в общей сумме 440 тысяч тенге за прекращение уголовного дела по факту изнасилования.

"Так, 13 февраля 2020 года приговором Абайского районного суда Шымкента Төребай приговорен к наказанию в виде штрафа в сумме 13 млн 200 тысяч, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Этим же судом Елгонов признан виновным в посредничестве и осужден к штрафу в сумме 4 млн 400 тысяч тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - уточнил он.

Также Бигайдаров рассказал об еще одном коррупционном деле, по которому осуждены несколько лиц.

Экс-председатель Комитета по водным ресурсам МСХ РК И.А. Абишев и бывший вице-президента Международного общественного объединения "Всемирная федерация "Қазақ күресі" Тукиев осуждены за совершение коррупционного преступления, - пояснил представитель Агентства.

Он напомнил, что Антикоррупционной службой ранее проводилось досудебное расследование в отношении бывшего председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК Абишева и бывшего вице-президента Международного общественного объединения "Всемирная федерация "Қазақ күресі" Тукиева по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

"Абишев и Тукиев подозревались в получении взятки через своих доверенных лиц в сумме 60 млн тенге от представителя ТОО "Казбайлык Астана" А.К. Шаймерденова за заключение договора по госзакупкам услуг "Реконструкция Соколовского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением, вторая очередь", - уточнил Бигайдаров.

По его словам, 18 февраля этого года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана Абишеву и Тукиеву назначены наказания в виде 5 и 4 лет лишения свободы, соответственно.Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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