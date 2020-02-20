Чиновницу из села Тенге осудили за хищения

Женщина незаконно начисляла зарплату и премии.

Главный специалист ГУ "Аппарат акима села Тенге" Мангистауской области осуждена за хищение бюджетных средств. Об этом сообщил старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Мангистауской области ранее окончено производством досудебное расследование в отношении главного специалиста ГУ «Аппарат акима села Тенге» М.К. Онгаровой, - рассказал Бигайдаров.

По его словам, женщина подозревалась в хищении бюджетных денежных средств в сумме 5 млн 464 тысяч 656 тенге путем необоснованной оплаты заработной платы и премий.

"Так, 10 февраля 2020 года Жанаозенским городским судом Онгарова осуждена к штрафу в сумме 5 млн 464 тысяч 656 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - уточнил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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