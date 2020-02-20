Назначен первый заместитель прокурора Жамбылской области

Им стал Канат Мамаев.

Приказом генерального прокурора от 19 февраля первым заместителем прокурора Жамбылской области назначен старший советник юстиции Канат Мамаев, передает zakon.kz.

Канат Мамаев родился в 1974 году. Окончил Казахский государственный национальный государственный университет имени Аль-Фараби по специальности "правоведение".

Службу в органах прокуратуры начал с 1996 года.

Ранее занимал должности прокурора Сарыагашского района ЮКО, Алатауского, Алмалинского, Медеуского районов г.Алматы, заместителя прокурора г.Алматы и Костанайской области.

С сентября 2019 года - первый заместитель прокурора Акмолинской области.

Стаж службы в органах прокуратуры более 23 лет.

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