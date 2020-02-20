Назначен первый заместитель прокурора Жамбылской области
Им стал Канат Мамаев.
Фото : Прокуратура Жамбылской области20 февраля 2020, 14:36
Приказом генерального прокурора от 19 февраля первым заместителем прокурора Жамбылской области назначен старший советник юстиции Канат Мамаев, передает zakon.kz.
Канат Мамаев родился в 1974 году. Окончил Казахский государственный национальный государственный университет имени Аль-Фараби по специальности "правоведение".
Службу в органах прокуратуры начал с 1996 года.
Ранее занимал должности прокурора Сарыагашского района ЮКО, Алатауского, Алмалинского, Медеуского районов г.Алматы, заместителя прокурора г.Алматы и Костанайской области.
С сентября 2019 года - первый заместитель прокурора Акмолинской области.
Стаж службы в органах прокуратуры более 23 лет.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5008301-6e01ebdc2bbe30346b5391769e5f2ba5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...