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Назначен первый заместитель прокурора Жамбылской области

Им стал Канат Мамаев.

Фото : Прокуратура Жамбылской области20 февраля 2020, 14:36

Приказом генерального прокурора от 19 февраля первым заместителем прокурора Жамбылской области назначен старший советник юстиции Канат Мамаев, передает zakon.kz.

Канат Мамаев родился в 1974 году. Окончил Казахский государственный национальный государственный университет имени Аль-Фараби по специальности "правоведение".

Службу в органах прокуратуры начал с 1996 года.

Ранее занимал должности прокурора Сарыагашского района ЮКО, Алатауского, Алмалинского, Медеуского районов г.Алматы, заместителя прокурора г.Алматы и Костанайской области.

С сентября 2019 года - первый заместитель прокурора Акмолинской области.

Стаж службы в органах прокуратуры более 23 лет.


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