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В Нур-Султане поймали окровавленную косулю

Специалисты проверят состояние животного

Фото : Комитет лесного хозяйства и животного мира20 февраля 2020, 14:40

В пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира сообщили, что косулю, бегающую по Нур-Султану, поймали, передает zakon.kz.

Друзья! Косулю поймали. Сейчас специалисты проверят состояние животного и решим вопрос с выпуском в естественную среду обитания, - написал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

На вопрос, почему животное на фото с окровавленной мордой, он пояснил, что косуля сломала себе рога.

Возможно, когда она бегала в городе, сломала. В соцсетях писали, что у нее кровь. Возможно упала, стукнулась об машину, разные ситуации были. Мы ее поймали внутри одной стройки - тут строительство ЖК идет. В целом состояние стабильное, мы отвезли к ветеринару, ее осмотрят. Дальше уже решим: либо будем ее какое-то время держать, либо, если состояние будет нормальным, обратно выпустим в лес, - добавил Дилдахмет.

Сегодня, 20 февраля, пользователь Facebook Аскар Жанапов опубликовал видео с бегающим животным. Он написал,что в районе Экспо бегает косуля, предположительно раненая.


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