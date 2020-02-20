В Нур-Султане поймали окровавленную косулю
Специалисты проверят состояние животного
Фото : Комитет лесного хозяйства и животного мира20 февраля 2020, 14:40
В пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира сообщили, что косулю, бегающую по Нур-Султану, поймали, передает zakon.kz.
Друзья! Косулю поймали. Сейчас специалисты проверят состояние животного и решим вопрос с выпуском в естественную среду обитания, - написал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.
На вопрос, почему животное на фото с окровавленной мордой, он пояснил, что косуля сломала себе рога.
Возможно, когда она бегала в городе, сломала. В соцсетях писали, что у нее кровь. Возможно упала, стукнулась об машину, разные ситуации были. Мы ее поймали внутри одной стройки - тут строительство ЖК идет. В целом состояние стабильное, мы отвезли к ветеринару, ее осмотрят. Дальше уже решим: либо будем ее какое-то время держать, либо, если состояние будет нормальным, обратно выпустим в лес, - добавил Дилдахмет.
Сегодня, 20 февраля, пользователь Facebook Аскар Жанапов опубликовал видео с бегающим животным. Он написал,что в районе Экспо бегает косуля, предположительно раненая.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5008303-f6dcaa267c8125ec484ce10c03aad414
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...