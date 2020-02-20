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У двоих казахстанцев, находящихся на круизном лайнере, коронавирус не обнаружен

По остальным двум ждут информацию.

Фото : вестник Украины20 февраля 2020, 14:57

У двоих казахстанцев, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, коронавирус не выявлен. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает zakon.kz.

Находятся на круизном лайнере 4 человека, у двоих из них точно, мы получили сегодня копии анализов, коронавируса не выявлено, по остальным двум ждем информацию. С ними в контакте, - сказал министр на пресс-конференции в СЦК.

Как сообщалось, на пришвартовавшемся в порту Йокогамы лайнере находятся двое женщин и двое детей из Казахстана. Они чувствуют себя хорошо. Если тесты не выявят у них заражение коронавирусом, они смогут вернуться в Казахстан в ближайшее время.


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