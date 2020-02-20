Фото вместо машины: в Алматы задержан очередной мошенник

Получаемые им от доверчивых горожан суммы варьировались от 300 до 500 тысяч тенге.

В Алматы задержан очередной мошенник, наживавшийся на доверчивости горожан. Мужчина показывал своим жертвам фотографии автомобиля, уверяя, что организует сделку его покупки в рассрочку, после чего скрывался с полученными в виде задатка деньгами, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского Департамента полиции, подозреваемый 1971 года рождения, ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления. И на этот раз решил применить новую схему мошенничества.

Через друзей и знакомых он кинул клич о возможности приобретения автомобилей на выгодных условиях - в рассрочку. Предлагал он в основном ходовые модели машин марки Toyota. Суть "сделки" заключалась в том, что покупатель выбирает авто из предоставленных фотографий, дает задаток, а после, якобы проводится процедура покупки. Выполнять взятые на себя обязательства "организатор" не планировал, и получая суммы в размере от 300 до 500 тысяч тенге, присваивал их себе. После чего менял номер телефона и скрывался от своих "клиентов", тратя деньги на личные нужды, – рассказал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Куаныш Кудебаев.

На данный момент подозреваемый водворен в ИВС ДП. В рамках зарегистрированного досудебного расследования по ст.190 УК РК в настоящее время проводятся следственные действия. Граждане, пострадавшие от преступных деяний указанного человека, могут обратиться по телефонам: 8-701-833-33-90 и 254-48-75.

Фото пресс-службы ДП Алматы

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