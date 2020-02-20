В футболе изменят правило офсайда: Венгер озвучил подробности
Ныне действующие правила офсайда действуют с 90-х годов ХХ века.
Фото : pixabay.com20 февраля 2020, 15:21
Начальник отдела развития ФИФА, известный тренер Арсен Венгер рассказал о том, как изменят правило офсайда в футболе, из-за которого постоянно возникают споры между судьями и футболистами, передает zakon.kz со ссылкой на The Sun.
"Офсайд не будет считаться, если хотя бы одна из частей тела нападающего, которой можно забить, находится на уровне защитника – даже если другие части тела нападающего находятся впереди. Это все уладит, и никаких споров о миллиметрах больше не будет", - пояснил Венгер.
Добавим, что ныне действующие правила офсайда действуют с 90-х годов ХХ века.
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