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В футболе изменят правило офсайда: Венгер озвучил подробности

Ныне действующие правила офсайда действуют с 90-х годов ХХ века.

Фото : pixabay.com20 февраля 2020, 15:21

Начальник отдела развития ФИФА, известный тренер Арсен Венгер рассказал о том, как изменят правило офсайда в футболе, из-за которого постоянно возникают споры между судьями и футболистами, передает zakon.kz со ссылкой на The Sun.

"Офсайд не будет считаться, если хотя бы одна из частей тела нападающего, которой можно забить, находится на уровне защитника – даже если другие части тела нападающего находятся впереди. Это все уладит, и никаких споров о миллиметрах больше не будет", - пояснил Венгер.

Добавим, что ныне действующие правила офсайда действуют с 90-х годов ХХ века.


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