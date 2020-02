Ctrl+c и Ctrl+v. Изобретатель "копипаста" скончался в США

В США в 74 года умер Ларри Теслер, который придумал набор компьютерных функций "вырезать" (Ctrl+x), "копировать" (Ctrl+c) и "вставить" (Ctrl+v), сообщает zakon.kz со ссылкой на iz.ru.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon