Ctrl+c и Ctrl+v. Изобретатель "копипаста" скончался в США
Эти команды появились в 1983 году.
В США в 74 года умер Ларри Теслер, который придумал набор компьютерных функций "вырезать" (Ctrl+x), "копировать" (Ctrl+c) и "вставить" (Ctrl+v), сообщает zakon.kz со ссылкой на iz.ru.
Ларри Теслер был научным сотрудником в (компании) Xerox и изобретателем (функций) "вырезать"/"копировать" и "вставить" и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался, - сообщается в Twitter аккаунте компании Xerox.
The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon— Xerox (@Xerox) February 19, 2020
Теслер родился 24 апреля 1945 года в Нью-Йорке. Теслер окончил Стэндфордский университет, получив ученую степень по математике, в 1965 году. Свою карьеру он начал в исследовательском центре компании Xerox, где в итоге проработал 17 лет и вырос до главного ученого.С 1980 по 1997 год он начал сотрудничество с компанией Apple. Он принимал участие в работе над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер MessagePad и персональный компьютер Lisa. Именно в нем в 1983 году впервые были появились команды "копировать", "вырезать" и "вставить". В следующем году был выпущен оригинальный компьютер Macintosh.
После ухода из Apple он сотрудничал с Amazon и Yahoo.
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