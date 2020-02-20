Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ctrl+c и Ctrl+v. Изобретатель "копипаста" скончался в США

Эти команды появились в 1983 году.

Фото : i.ytimg.com20 февраля 2020, 15:32

В США в 74 года умер Ларри Теслер, который придумал набор компьютерных функций "вырезать" (Ctrl+x), "копировать" (Ctrl+c) и "вставить" (Ctrl+v), сообщает zakon.kz со ссылкой на iz.ru.

Ларри Теслер был научным сотрудником в (компании) Xerox и изобретателем (функций) "вырезать"/"копировать" и "вставить" и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался, - сообщается в Twitter аккаунте компании Xerox.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты