Ctrl+c и Ctrl+v. Изобретатель "копипаста" скончался в США

В США в 74 года умер Ларри Теслер, который придумал набор компьютерных функций "вырезать" (Ctrl+x), "копировать" (Ctrl+c) и "вставить" (Ctrl+v), сообщает zakon.kz со ссылкой на iz.ru.

Теслер родился 24 апреля 1945 года в Нью-Йорке. Теслер окончил Стэндфордский университет, получив ученую степень по математике, в 1965 году. Свою карьеру он начал в исследовательском центре компании Xerox, где в итоге проработал 17 лет и вырос до главного ученого.

С 1980 по 1997 год он начал сотрудничество с компанией Apple. Он принимал участие в работе над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер MessagePad и персональный компьютер Lisa. Именно в нем в 1983 году впервые были появились команды "копировать", "вырезать" и "вставить". В следующем году был выпущен оригинальный компьютер Macintosh.

После ухода из Apple он сотрудничал с Amazon и Yahoo.