Российский футболист не оценил фото обнимающихся хоккеистов

Пресс-служба НХЛ сумела заинтриговать болельщиков.

Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и сборной России Владимир Быстров оставил матерный комментарий под фото в официальном Instagram Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обнимающихся хоккеистов Тайлера Тоффоли и Таннера Пирсона, передает zakon.kz.

Надо сказать, что снимок действительно заинтриговал болельщиков. На фото Тоффоли и Пирсон в красивых костюмах, похожих на свадебные, стоят прижавшись друг к другу, а руки обоих хоккеистов скрещены на животе Пирсона.

Огоньку добавила пресс-служба НХЛ, подписав фото фразой: "Тайлер Тоффоли и Тэннер Пирсон, два @canucks (игрока хоккейного клуба "Ванкувер" - Прим.Авт) счастливы воссоединиться".

Российский футболист подумал, что речь идет о каминг-ауте и выразил свои эмоции простым русским матом прямо в комментариях. Его поддержали другие люди из России.

На самом же деле, все довольно прозаичнее. Во-первых, фото сделала жена Тайлера Кэт, а повод для такого снимка прост и понятен: оба хоккеиста уже играли вместе за "Лос-Анджелес" с 2012 по 2019 год, пока Пирсона не обменяли в "Питтсбург". Но после обмена Тоффоли из "Кингс" оба теперь вновь играют за "Ванкувер".

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