Казахстанцы массово скупали маски и перепродавали в Китай

Есть запрет в КНР на экспорт некоторых материалов, в том числе средства индивидуальной защиты. На рынке это ощущается. Не нужно искусственный ажиотаж создавать – МЗ РК.

Казахстан запретил вывоз медицинских масок, чтобы "несознательные" предприниматели перестали реализовывать их в Китай и создавать дефицит внутри страны. Такое пояснение дал сегодня в Службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Елжан Биртанов, сообщает корреспондент zakon.kz.

"Мы совместно с местными исполнительными органами мониторим ситуацию в аптеках. В разных регионах отмечают перебои, это коммерческая среда. У нас была определенная озабоченность, что некоторые наши предприниматели, проявляя несознательность что ли, начали большими партиями скупать маски на рынке у дистрибьютеров и даже у аптек, переправлять их в КНР, где действительно есть большая потребность. К нам также обращался Китай, чтобы мы не препятствовали. В той ситуации, когда они сами приобретают маски, мы не имеем возможности препятствовать, это было бы незаконно", - сказал он.

Кроме того, по его словам, дополнительный объем масок зарезервирован для нужд санитарной службы и медицинских организаций. Правда "само сырье шьется в Китае".

Есть запрет в КНР на экспорт некоторых материалов, в том числе средства индивидуальной защиты. На рынке это ощущается. Не нужно искусственный ажиотаж создавать. Маски нужны лишь для больных людей. (…) Даже в общественных местах, - добавил он.

Он также отметил, что бытовые маски в Казахстане есть в достаточном количестве. Но, чтобы снять риски, было принято решение о запрете реализации, чтобы они не уходили за рубеж и другие страны.

Многие страны ввели защитные нормы, запрет на экспорт. Чтобы мы не оказались в течение года без необходимых средств, - сказал Биртанов и попросил население не создавать ажиотаж вокруг медицинских масок.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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