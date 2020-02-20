Штраф почти в 9 млн тенге выплатит чиновник-взяточник из Семея
Взятки он брал на системной основе.
Фото : twitter.com20 февраля 2020, 17:21
За систематическое взяточничество осужден руководитель ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Семей", сообщает zakon.kz.
Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области окончено производством уголовное дело в отношении руководителя ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Семей" Салимова Б. Он подозревался в получении взяток на системной основе в период с сентября по октябрь 2019 года от индивидуальных предпринимателей за согласование эскизных проектов и ситуационных схем. 13 февраля 2020 года приговором суда №2 города Семей Салимов осужден к штрафу в размере 8 785 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, – сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.
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