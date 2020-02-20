Дорогие смартфоны солдат прибили гвоздями к доске позора

В документе ничего не говорится про то, что солдат можно лишать их телефонов.

В российской воинской части, которая находится в Елани, у провинившихся солдат забрали телефоны и повесили их на импровизированную "доску позора", передает zakon.kz со ссылкой на E1.ru.

Смартфоны просто прибили гвоздями к специально установленному стенду. Под телефонами имена провинившихся солдат. А на самом стенде красуется надпись: "Они нарушили Федеральный закон Российской Федерации". И далее приводится его номер, а также номер приказа министра обороны.

Дело в том, что военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается иметь при себе электронные приборы, которые позволяют распространять аудио-, фото- или видеоматериалы через Интернет. Однако в документе ничего не говорится про то, что солдат можно лишать их телефонов.

В пресс-службу Центрального военного округа обещали проверить эту информацию.

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