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В алматинском микрорайоне после гибели трех детей огородят водоемы

По всем водоемам на сегодняшний день идет инвентаризация.

Фото : zakon.kz20 февраля 2020, 18:10

Водоемы в мкр. Теректы, где недавно утонули трое алматинских школьников, огородят, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Об этом сообщил аким района Азамат Калдыбеков.

По всем водоемам на сегодняшний день идет инвентаризация. Мы должны определить. Сейчас идет разработка знаков, что там детям играть нельзя и опасно. У нас была создана рабочая группа, планируем огородить эти водоемы, но как именно, пока не могу сказать, - сказал аким.

13 февраля трое 13-летних школьников утонули, провалившись под тонкий лед на коллекторе.


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