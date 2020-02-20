Токаев подписал закон, противодействующий выводу прибыли из-под налогообложения

Речь идет о ратификации Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, передает zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения", сказано в сообщении Акорды.

Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения подписана в Астане 25 июня 2018 года.

Конвенция разработана в рамках совместного проекта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20 - Плана мер по внедрению глобальных налоговых правил по противодействию размыванию налогооблагаемой базы, выводу прибыли из-под налогообложения «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS) и направлена на имплементацию 15 конкретных рекомендаций, 2 из которых предусматривают подписание Конвенции.

Принятие Конвенции позволит воспрепятствовать выведению из страны прибыли и координировать работу по исполнению BEPS через многосторонние согласования изменений в существующие соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН).

Республика Казахстан планирует распространить действие Конвенции на все заключенные с Республикой Казахстан СОИДН.

С принятием Конвенции для определения налогового режима в каждом конкретном случае будет необходимо учитывать положения не только национального законодательства и СОИДН, но и саму Конвенцию (в части совпадения подходов стран-партнеров по СОИДН).

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