Не оставлять ключи в авто попросил подозреваемый в угоне

24-летнего мужчину задержали и водворили в ИВС.

В Талдыкоргане мужчина оставил ключи в автомобиле и вышел в магазин. Вернувшись, свое авто он не обнаружил, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские сначала нашли автомобиль, а затем установили и задержали подозреваемого.

В дежурную часть Управления полиции города Талдыкорган обратился 31-летний местный житель с заявлением об угоне Toyota Camry 40, которая была припаркована у одного из магазинов по улице Желтоксан. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 200 части 1 УК РК, – сообщил заместитель начальника отдела криминальной полиции Управления полиции города Талдыкорган Ерлан Кикимов.

Со слов потерпевшего, он оставил заведенную автомашину на улице и зашел в магазин, а когда вышел, ее уже не было.

Мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий: осуществили подворный обход близлежащих территорий, опросили свидетелей, проверили камеры видеонаблюдения. В результате, установлен 24-летний житель города Талдыкорган по приметам похожий на угонщика. Машина найдена в поселке Рудничный, а уже в Талдыкоргане был задержан и сам подозреваемый. Он водворен в изолятор временного содержания, в соответствии со статьей 128 УПК РК, – уточнил майор Ерлан Кикимов.

На видеодопросе подозреваемый обратился ко всем водителям с призывом не оставлять ключи от автомобилей в замках зажигания, так как это провоцирует злоумышленников на активные действия, а также облегчает кражи и угоны.

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