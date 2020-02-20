Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Красивая дата. Сколько браков зарегистрировали 20.02.2020

Красивые цифры в летние дни более популярны.

Фото : migranturus.com20 февраля 2020, 18:54

Больше 1600 казахстанцев выбрали "зеркальные" даты для регистрации брака, передает zakon.kz.

Сегодня, 20 февраля 2020 года в Казахстане 834 пар заключили семейный союз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан.

В сравнении с прошлым годом больше на 593 пар. В 2019 году в этот же день было зарегистрировано 241 брака.

Больше всего молодоженов расписались сегодня в городах Алматы, Нур-Султана и в Карагандинской области. В городе Алматы (165), в Нур-Султане (123), в Карагандинской области (103), меньше всего в Атырауской области и ЗКО по 8-9 пар. По данным РАГС МЮ РК самой молодой паре 16-22 года (невесте – 16, жениху – 22), а самой старшей паре 65-70 лет (невесте – 65, жениху – 70 лет), - сказано в сообщении.

Цифровыми парами оказались 122 казахстанцев, которые подали заявки на заключение брака через портал eGov.

С начала года зарегистрировано 15 тысяч браков. В зимний период в среднем регистрируются более 200 пар.

Красивые цифры в летние дни более популярны, к примеру, 08.08.2008 году было зарегистрировано 2044 браков.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты