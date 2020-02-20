Красивая дата. Сколько браков зарегистрировали 20.02.2020

Красивые цифры в летние дни более популярны.

Больше 1600 казахстанцев выбрали "зеркальные" даты для регистрации брака, передает zakon.kz.

Сегодня, 20 февраля 2020 года в Казахстане 834 пар заключили семейный союз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан.

В сравнении с прошлым годом больше на 593 пар. В 2019 году в этот же день было зарегистрировано 241 брака.

Больше всего молодоженов расписались сегодня в городах Алматы, Нур-Султана и в Карагандинской области. В городе Алматы (165), в Нур-Султане (123), в Карагандинской области (103), меньше всего в Атырауской области и ЗКО по 8-9 пар. По данным РАГС МЮ РК самой молодой паре 16-22 года (невесте – 16, жениху – 22), а самой старшей паре 65-70 лет (невесте – 65, жениху – 70 лет), - сказано в сообщении.

Цифровыми парами оказались 122 казахстанцев, которые подали заявки на заключение брака через портал eGov.

С начала года зарегистрировано 15 тысяч браков. В зимний период в среднем регистрируются более 200 пар.

Красивые цифры в летние дни более популярны, к примеру, 08.08.2008 году было зарегистрировано 2044 браков.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!