В Алматинской области полицейские приторговывали наркотиками

За аналогичные преступления задержан начальник управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Кызылординской области.

Начальник департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов на пресс-конференции сообщил, что полицейские в Алматинской области торговали наркотиками, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Департамент собственной безопасности осуществляет свою работу и по другим сферам деятельности. То есть выявляет все коррупционные риски по тем или иным направлениям. В частности, в прошлом году пресечен факт незаконной деятельности сотрудников одного из районов Алматинской области, которые осуществляли торговлю и вторичный оборот наркотиков, - сказал Арман Саданов.

За аналогичные преступления задержан начальник управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Кызылординской области.

"Выявляется ряд моментов, где наши сотрудники могут быть задействованы при покровительстве тех или иных преступных деяний. Уже в этом году совместно с органами нацбезопасности в Шымкенте пресечена контрабандная перевозка рогов сайги - 50 кг. Общий ущерб - более 100 млн тенге", - добавил спикер.

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