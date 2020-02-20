Рост цен на мясо в Минсельхозе не считают значительным

Да, рост цен имеет место, но в годовом промежутке это не так много, как представляется - Минсельхоз.

Минсельхоз Казахстана прокомментировал сообщения СМИ о резком скачке цен на мясо и мясопродукты, передает zakon.kz.

По данным Комитета статистики МНЭ РК, потребительские цены на все виды товаров в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года, то есть за последний месяц, выросли в среднем на 0,7%. При этом цены на продтовары выросли на 0,9%, - сказано в распространенном сообщении.

Если рассматривать рост цен по группам продтоваров, то цены выросли:

на хлебобулочные товары на 0,5%,

мясо, включая мясопродукты – 0,5%,

рыба и морепродукты – 0,7%,

молочные продукты – 0,9%,

масла и жиры – 0,4%,

фрукты и овощи – 3,3%,

кондитерские изделия – 0,3%,

безалкогольные напитки – 0,5%.

Таким образом, основной вклад в рост цен на продтовары вносят фрукты и овощи, молочные продукты. Рост цен на мясо и мясные продукты ниже, чем средний рост по всем продтоварам. Поэтому некорректно утверждать, что цены на мясо "сильно подскочили", - считают в Минсельхозе.

Там уверяют, что сообщения СМИ о том, что цены на мясо и мясопродукты в январе 2020 года "сразу подскочили" на 13%, на говядину – на 16,5%, на баранину – 16,2% и конину – на 14,5%, некорректны, поскольку в них приводятся цифры не за месяц, а за последний год – с января 2019 по январь 2020 года.

Да, рост цен имеет место, но в годовом промежутке это не так много, как представляется. Причин роста цен на мясо и мясопродукты много. Так, одной из причин действительно можно назвать массовый вывоз скота в прошлом году. Другой причиной роста цен на мясо являются высокие цены на зерно, из которого готовится комбикорм для скотины. В определенной степени косвенной причиной роста цен на мясо могли стать погодные условия начала 2020 года, которые нарушили график поставок мяса в города, - резюмировали в ведомстве.

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