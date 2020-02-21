Спускавшийся по простыням мужчина, упал с высоты 7-го этажа
Падение запечатлели очевидцы на видео.
Фото : kvu.su21 февраля 2020, 00:26
Мужчина сорвался с высоты седьмого этажа в Москве, спускаясь из окна по простыне. Падение запечатлели на камеру очевидцы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РЕН ТВ.
Инцидент произошел в одном из домов, расположенных в Востряковском проезде. В живых мужчина остался чудом - при спуске он сначала упал на дерево, а потом на землю.
После падения он смог встать на ноги сам, но позже в шоковом состоянии его забрала скорая. Сейчас он госпитализирован.
видео: ИЗВЕСТИЯ
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5008388-3bdc0c4fe5b259af510f509e36df4fb2
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...