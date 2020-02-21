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Спускавшийся по простыням мужчина, упал с высоты 7-го этажа

Падение запечатлели очевидцы на видео.

Фото : kvu.su21 февраля 2020, 00:26

Мужчина сорвался с высоты седьмого этажа в Москве, спускаясь из окна по простыне. Падение запечатлели на камеру очевидцы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из домов, расположенных в Востряковском проезде. В живых мужчина остался чудом - при спуске он сначала упал на дерево, а потом на землю.

После падения он смог встать на ноги сам, но позже в шоковом состоянии его забрала скорая. Сейчас он госпитализирован.

видео: ИЗВЕСТИЯ


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