TikTok вводит родительский контроль

Чтобы активировать режим, родителю надо будет завести собственную учетную запись и привязать ее к аккаунту подростка.

Разработчики TikTok добавили в приложение набор функций родительского контроля. Это поможет родителям устанавливать для своего ребенка не только время просмотра видео, но и ограничивать круг пользователей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru.

Чтобы активировать режим, родителю надо будет завести собственную учетную запись и привязать ее к аккаунту подростка. После чего можно будет фильтровать контент, чтобы подросток не увидел того, что вызвало бы неодобрение родителей.

Пока функция Family Safety Mode доступна лишь на территории Великобритании, но в ближайшее время его распространят и на другие страны.

Видеохостинг для размещения коротких роликов TikTok набрал невероятную популярность в последние годы. В момент запуска в 2016 году сервис работал только в Китае, однако уже через год его "показали миру". Одна из главных проблем этой платформы — безопасность несовершеннолетних пользователей.

В феврале прошлого года власти США оштрафовали TikTok на $5,7 миллиона за сбор имен, адресов электронной почты и местоположения несовершеннолетних. После этого в приложении появился целый раздел, где дети могут только смотреть видео, но не публиковать контент или комментировать.

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