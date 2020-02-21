21 февраля на большей части республики ожидается снег

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра на севере, центре и востоке с метелью.

Фото : Youtube

Уходящяя ложбина атлантического циклона, сохранит неустойчивый характер погоды на севере, центре и востоке республики, местами пройдет снег, сообщает zakon.kz. На остальной части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра на севере, центре и востоке с метелью, - говорится в сообщениии РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Северо-Казахстанской области местами метель, усиление ветра ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 18 м/с с метелью. В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Мангыстауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается туман. В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. Прогноз погоды в Алматы: днем 7°, ясно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -5°, преимущественно облачно. Прогноз погоды на 21 февраля.

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