Поклонники Димаша Кудайбергена устроили ажиотаж в аэропорту Казани

Среди встречающих были не только жительницы столицы Татарстана, так же и поклонницы из Канады, Финляндии и Казахстана.

Сегодня ночью Димаш Кудайберген прилетел в Казань, который вечером выступит с концертной программой "Арнау" в стадионе "Татнефть Арена", сообщает zakon.kz со ссылкой на sntat.ru.

В казанском аэропорту его встречали несколько десятков поклонниц и даже ветеран труда, который пожал руку известному артисту.

По данным издания, артист приехал в Татарстан с родителями - Светланой и Канатом Айтбаевыми.

Нужно отметить, что фанаты тщательно подготовились к встрече. Они приготовили большой торт, цветы, подарки, среди которых присутствовал даже национальный башкирский инструмент.

Завидев издалека певца, фанатки на разные лады стали скандировать: "Ди-маш! Ди-маш!" Артист был тронут и поблагодарил жительниц Казани за теплый прием.

Мы Вас очень ждали в Татарстане. В очередной раз. Мы вас очень любим, - повторяли фанатки.

Особое внимание Димаш уделил ветерану, которому пожал руку. Музыкант сфотографировался с ним, сняв темные очки.

К слову, среди встречающих были не только жительницы столицы Татарстана. К ним присоединились поклонницы из Канады, Финляндии и Казахстана.

Отметим, что Казань стала вторым городом в большом туре Димаша Arnau tour 2020. По данному туру 16 февраля певец дал свой первый концерт в Краснодаре, далее 23 февраля он отправится в Екатеринбург.

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