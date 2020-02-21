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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2144 человек

Количество зараженных превысило 62,4 тыс.

Фото : RT21 февраля 2020, 08:05

Число жертв от коронавируса нового типа 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 2144 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения в пятницу, 21 февраля.

При этом количество зараженных данным вирусом в провинции превысило 62,4 тыс. Выздоровели и выписались из больниц 11,7 тыс. человек.

Вспышку пневмонии, вызываемую новым типом коронавируса, выявили в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Впоследствии вирус быстро распространился на остальной материковый Китай и на другие страны. По состоянию на 20 февраля, погибшими от коронавируса значились 2126 человек. Также сообщалось о 74 576 подтвержденных случаях заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах SCMP оценило в 75 725 человек.




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