Экс-советника Трампа осудили по делу о вмешательстве РФ в выборы

Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Помимо тюремного срока (40 месяцев) ему также назначили штраф в размере $20 тыс. и 24 месяца испытательного срока. Обвинение требовало назначить ему от семи до девяти лет тюрьмы.

67-летний Стоун был осужден за введение в заблуждение представителей конгресса в ходе расследования дела о "вмешательстве" России в выборы 2016 года. Речь, в частности, шла о попадании чувствительных для демократов документов на портал WikiLeaks.

Судья Эми Берман Джексон, чьи слова цитирует ABC, заявила, что Стоун с помощью ложных показаний пытался "прикрыть президента".

Джексон подчеркнула, что приговор был вынесен не по политическим мотивам, а за то, что Стоун пытался преднамеренно помешать расследованию и вводил конгресс в заблуждение.

Трамп в ходе процесса неоднократно высказывал свою поддержку Стоуну. Незадолго до вынесения приговора он написал в своем Twitter: "Они говорят, что Роджер Стоун врал конгрессу. Да, конечно, только Коми (Джеймс, экс-директор ФБР.) делал то же самое! Он также сливал засекреченную информацию, за которую все, кроме Хиллари Клинтон, сели в тюрьму. То же самое делал [экс-замглавы ФБР] Энди МакКейб. Разве это справедливо?"

“They say Roger Stone lied to Congress.” @CNN OH, I see, but so did Comey (and he also leaked classified information, for which almost everyone, other than Crooked Hillary Clinton, goes to jail for a long time), and so did Andy McCabe, who also lied to the FBI! FAIRNESS?