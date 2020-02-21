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Стаю фламинго сняли с высоты птичьего полета в Актау

Фламинго ежегодно прилетают на озеро Караколь.

Фото : lada.kz21 февраля 2020, 11:11

Житель Актау Сергей Хачатрян запечатлел при помощи беспилотного летательного аппарата стаю розовых фламинго на озере Караколь, передает zakon.kz со ссылкой на "Lada".

Сергей Хачатрян показал в ролике грациозных фламинго, которые ежегодно прилетают на озеро Караколь в пригород Актау.

Фламинго держатся в центре озера, поэтому я решил заснять их на бесшумный "коптер" с приближением. Благодаря этому птицы не пугались, - рассказал Хачатрян.


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