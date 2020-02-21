Стаю фламинго сняли с высоты птичьего полета в Актау

Фламинго ежегодно прилетают на озеро Караколь.

Житель Актау Сергей Хачатрян запечатлел при помощи беспилотного летательного аппарата стаю розовых фламинго на озере Караколь, передает zakon.kz со ссылкой на "Lada".

Сергей Хачатрян показал в ролике грациозных фламинго, которые ежегодно прилетают на озеро Караколь в пригород Актау.

Фламинго держатся в центре озера, поэтому я решил заснять их на бесшумный "коптер" с приближением. Благодаря этому птицы не пугались, - рассказал Хачатрян.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!