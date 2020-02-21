Стаю фламинго сняли с высоты птичьего полета в Актау
Фламинго ежегодно прилетают на озеро Караколь.
Фото : lada.kz21 февраля 2020, 11:11
Житель Актау Сергей Хачатрян запечатлел при помощи беспилотного летательного аппарата стаю розовых фламинго на озере Караколь, передает zakon.kz со ссылкой на "Lada".
Сергей Хачатрян показал в ролике грациозных фламинго, которые ежегодно прилетают на озеро Караколь в пригород Актау.
Фламинго держатся в центре озера, поэтому я решил заснять их на бесшумный "коптер" с приближением. Благодаря этому птицы не пугались, - рассказал Хачатрян.
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