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Казахстанцев нужно призывать к согласию и единству - Токаев

Надо служить интересам государства - Президент.

Фото : Facebook21 февраля 2020, 12:47

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Әзірет-Сұлтан, передает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

- Токаев встретился с новоизбранным верховным муфтием ДУМК Наурызбай қажы Тағанұлы во время посещения в мечеть Әзірет-Сұлтан. Он поздравил верховного муфтия с новой должностью и пожелал ему успехов в будущей работе. Во встрече были обсуждены такие вопросы, как сохранение согласия и стабильности в стране, призыв к толерантности через религию, необходимость духовных ориентиров и опасность деструктивных религиозных течений, - написал он.

Казахстанцев нужно призывать к согласию и единству. Сейчас во всем мире проявляются много разных негативных явлений. Поэтому нам важно не допустить деструктивные элементы. Надо служить интересам государства и проводить правильную пропаганду в этом направлении, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Наурызбай қажы Тағанұлы ознакомил главу государства с будущими планами ДУМК по информационно-организационным работам и благотворительной деятельностью. Работа ДУМК будет основываться на семи опорах: духовность, патриотизм, согласие, трудолюбие, моральная культура и справедливость.


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