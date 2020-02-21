Аида Балаева: Систему "Е-обращения" для граждан планируют внедрить во всех госорганах

С внедрением системы ожидается ее интеграция со всеми госорганами страны, что избавит граждан от необходимости ездить в столицу и записываться на приемы в центральные государственные органы.

Апробирование новой системы планируется проводить до конца 2020 года в Нур-Султане, сообщила помощник Президента РК – заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

Фронт-офис или Приемная граждан Администрации Президента была создана по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для воплощения в жизнь концепции "Слышащего государства", которое оперативно и эффективно реагирует на все запросы граждан.

За шесть месяцев с момента создания сотрудники фронт-офиса приняли 1 269 человек из разных регионов страны.

Обращения от граждан поступают во фронт-офис тремя путями: через виртуальную приемную Президента Казахстана, заявления и обращения, которые поступают через eGov и по линии "Казпочты".

Внедрение системы "Е-обращения" позволит снизить документооборот, который приходит через "Казпочту". Мы работаем над тем, чтобы люди активнее использовали возможности подавать заявления в электронном виде, — сообщила Аида Балаева.

Сейчас, по ее словам, проводится работа над созданием терминалов, которые позволят на уровне районов и областных центров в электронном формате отправлять обращения в тот или иной госорган. Такие меры позволят снизить документооборот и оптимизировать маршрутизацию обращений.

Если ранее мы отписывали обращения нескольким госорганам, чтобы в последующем получить их позицию по проблемному вопросу и сформировать один объединенный ответ. Новая система позволяет оптимизировать маршрут письма и сократить практику дублирующих. Другой важный момент в том, что в этой системе мы будем видеть ответы госорганов. Это позволит делать их рейтинг и рейтинг удовлетворенности граждан их ответами, — пояснила помощник Президента.

Аида Балаева добавила, что на сегодняшний день совместно с разработанная совместно с Генеральной Прокуратурой информационная система будет проходить апробацию до конца первого полугодия 2020 года в условиях города Нур-Султан.

В случае успешного прохождения теста по всем направлениям от вопросов интеграции до информационной безопасности , начнется работа над интеграцией всех госорганов. Полагаю, что до первого полугодия 2021 года система должна заработать по всей республике, — подчеркнула Балаева.

Что касается сегодняшней работы, то во фронт-офисе разработан единый стандарт приема граждан и каждый прием проводится с участием заинтересованных государственных органов, представителей прокуратуры, внутренних дел, а также юристов и психологов.

Здесь мы коллегиально рассматриваем и обсуждаем пути решения поднимаемых гражданами вопросов, - отметила она.

По словам помощника Президента, встречи с гражданами проходят не только в общественной приемной, но и во время поездок в регионы.

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