Компании "Самрук-Қазына" закажут продукцию у предприятий СКО

Аким области отметил значимость подписанных документов для региона.

АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и акимат Северо-Казахстанской области подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились стимулировать открытие новых производств в регионе и развивать социально-экономическое сотрудничество, передает zakon.kz.

Глава "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов отметил, что Фонд готов оказать содействие проектам, предусматривающим создание новых производств в рамках Программы импортортозамещения и механизма "оффтейк -договоры", который гарантирует долгосрочный заказ с предоплатой на планируемую к выпуску продукцию. Главное условие -отсутствие производства продукции в РК и потребность в ней компаний Фонда.

С 2018 года мы начали масштабную работу по совершенствованию закупочной системы Фонда, акцентировали приоритетность поддержки отечественных товаропроизводителей. В результате в 25 раз сокращены внутрихолдинговые закупки и более 630 млрд тенге передано в конкурентную среду нашим предпринимателям. За счет создания конкурентной среды сэкономлено более 36 млрд тенге,- сказал Ахметжан Есимов.

Также, глава Фонда сообщил, что на данный момент в рамках Программы импортозамещения Фондом одобрено 27 проектов по созданию новых производств в стране, размер инвестиций в реализацию проектов составит более 215 млрд тенге, будет создано свыше 1600 рабочих мест.

В числе одобренных проектов два крупных предприятия СКО - АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения" (ПЗТМ) и АО "Завод имени С.Кирова". В ходе встречи портфельные компании Фонда подписали с заводами договоры на сумму более 8,5 млрд тенге.

С АО "ПЗТМ" подписаны соглашения на сумму 2,3 млрд тенге на поставку спецтехники, с заводом им. Кирова на сумму порядка 6,2 млрд тенге, в том числе, один долгосрочный контракт на 3 года.

Аким СКО отметил значимость подписанных документов для региона.

Сегодня мы подписываем меморандум в рамках которого Самрук-Қазына намечен целый ряд системных мер по развитию региона. При поддержке Фонда также будет расширено покрытие мобильной связи и улучшено качество мобильных услуг в одном из отдаленных районов области, в Уалихановском районе,- сказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

В рамках меморандума Фонд также будет развивать СКО как область с "умными" городами - автоматизация ЖКХ, обеспечение мониторинга безопасности города, запуск 25 базовых станций стандарта GSM и LTE в 2020-2021 гг.

Кроме того, будут реализованы проекты в социальной сфере - оснащение оборудованием детского реабилитационного центра, курсирование медицинского поезда в отдаленные станции на бесплатной основе, строительство универсальных спортивных и игровых площадок.

В направлении развития МСБ в планах на 2020 год расширение почтовой сети и электронной торговли - открытие 10 партнерских отделений почтовой связи в СКО и проведение семинаров для предпринимателей МСБ по основам электронной торговли.

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