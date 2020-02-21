Проект "Социальный ID гражданина Казахстана" планируют запустить по всей стране

После апробации в Актобе в 2019 году, проект успешно был внедрен в Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Мангистауской областях и городе Нур-Султан.

Проект "Социальный ID гражданина Казахстана" планируют запустить по всему Казахстану в 2020 году, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев, передает корреспондент zakon.kz.

Проект – "Социальный ID гражданина Казахстана" представляет собой карту, на которую поступают пособия и выплаты. Ей также можно оплачивать услуги. Например, при проезде в общественном транспорте или при получении бесплатного питания в школах детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также при выдаче лекарств определенной категории людей, — сообщил Мукушев

По его словам, на сегодня в Казахстане выдано более 45 тыс. таких карт. Изначально проект стартовал в июле 2019 в Актобе, оператором выступила АО "Казпочта".

Когда мы увидели, что карта эффективна для актюбинцев, то приняли решение постепенно масштабировать проект. Таким образом, Социальная ID карта сейчас успешно внедряется в г. Нур-Султан, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Мангистауской областях. До конца года, согласно поручению заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, мы планируем масштабировать проект на всю страну, — отметил вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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