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Токаев выразил соболезнования семье Абдысагита Татыгулова

Будучи основоположником национальной архитектурной школы, он воспитал целую плеяду учеников.

Фото : Акорда21 февраля 2020, 13:50

Глава государства выразил соболезнования семье академика Абдысагита Татыгулова, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного архитектора, академика, лауреата Государственной премии Абдысагита Татыгулова, сообщается на сайте Акорды.

"Абдысагит Шаймуханбетович внес огромный вклад в развитие строительной отрасли Казахстана. Долгие годы он возглавлял Проектную академию «KAZGOR», благодаря его профессионализму в стране появились уникальные объекты и здания. Будучи основоположником национальной архитектурной школы, он воспитал целую плеяду учеников. Абдысагит Татыгулов прожил яркую жизнь и оставил после себя неизгладимый след. Светлая память о нем навсегда сохранится в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.

Абдысагит Татыгулов скончался 19 февраля на 80-м году жизни после продолжительной болезни.


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