Путин: Россию и Украину "растаскивают"

Те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы - президент России.

Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента, заявил Владимир Путин, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире, - сказал он. - Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать.

При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.

По его мнению, "те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы".

А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача, - заявил Путин. - Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках.

Президент отметил, что владельцам этих заграничных счетов нужно было "показать, что они [эти люди] служат тем, у кого эти деньги лежат".

Вот отсюда и единственное то, чем они торгуют, это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача, - добавил глава государства.

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