Ai.Dana может познакомиться с i-Sanj - вице-министр

Мы все сталкиваемся с цифровизацией.

Необходимо познакомить виртуального консультанта Айдану (Ai.Dana) с виртуальным журналистом Айсанжем (i-Sanj), сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев, передает zakon.kz.

"Для нас важно, чтобы казахстанцы могли легко и доступно получать информацию о наших проектах и услугах. Сложно представить сколько потребовалось бы времени человеку, чтобы проконсультировать большое количество людей, поэтому в прошлом году был запущен проект виртуальный консультант Ai.Dana, работающая на базе искусственного интеллекта. Она готова поделиться с вами информацией и проконсультировать на официальном ресурсе министерства труда, сайте enbek.kz и Facebook мессенджере", - отметил он.

По его словам, это веяние цифровизации, мы с этим все сталкиваемся.

Недавно презентовали i-Sanj - виртуального журналиста. Как раз таки у нас есть Ai.Dana, есть i-Sanj. Коллегам предложил, что их, наверное, надо познакомить, - сказал вице-министр.

В 2019 году консультант Ai.Dana обслужила более 12 тысяч человек.

Ai.Dana ответила на вопросы, на которые ранее люди получали ответы в колл-центр, приходили в отделы занятости. В этом году мы планируем ее развивать, дополняя базу знаний с возможностью самообучаться, - заключил Мукушев.

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