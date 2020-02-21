В Туркменистане 470 человек находятся на карантине из-за коронавируса

Журналистам "Азатлыка" не удалось получить комментарий у местных властей и управления здравоохранения.

В Туркменистане на карантине находятся около 470 граждан, прибывших из Китая из-за вспышки коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на "Азатлык".

Источники "Азатлыка" сообщили, что в инфекционной больнице Лебапского велаята содержатся около 240 женщин, а в палаточном городке находятся 230 мужчин.

Те, кто в палатках могут смотреть телевизор. Но им не разрешают пользоваться мобильными телефонами, - рассказал источник.

По его словам, вначале прибывшим из Китая гражданам сказали, что карантин продлится 14 дней, но потом его продлили на 24 дня.

Для некоторых из них 14-дневный карантин должен был закончиться 18 февраля. Но потом им объявили, что необходимо 24 дня. Теперь они ожидают выписки 29 февраля. Тех, кто прилетел третьим самолетом, должны отпустить 4 марта, - добавил анонимный источник.

Он также отметил, что граждане Туркменистана, которые находятся в Китае, не хотят возвращаться на родину из-за перспективы провести 24 дня на карантине.

Журналистам "Азатлыка" не удалось получить комментарий у местных властей и управления здравоохранения. Также не удалось подтвердить эту информацию в Минздраве.

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