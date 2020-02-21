Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Туркменистане 470 человек находятся на карантине из-за коронавируса

Журналистам "Азатлыка" не удалось получить комментарий у местных властей и управления здравоохранения.

Фото : Pixabay21 февраля 2020, 15:12

В Туркменистане на карантине находятся около 470 граждан, прибывших из Китая из-за вспышки коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на "Азатлык".

Источники "Азатлыка" сообщили, что в инфекционной больнице Лебапского велаята содержатся около 240 женщин, а в палаточном городке находятся 230 мужчин.

Те, кто в палатках могут смотреть телевизор. Но им не разрешают пользоваться мобильными телефонами, - рассказал источник.

По его словам, вначале прибывшим из Китая гражданам сказали, что карантин продлится 14 дней, но потом его продлили на 24 дня.

Для некоторых из них 14-дневный карантин должен был закончиться 18 февраля. Но потом им объявили, что необходимо 24 дня. Теперь они ожидают выписки 29 февраля. Тех, кто прилетел третьим самолетом, должны отпустить 4 марта, - добавил анонимный источник.

Он также отметил, что граждане Туркменистана, которые находятся в Китае, не хотят возвращаться на родину из-за перспективы провести 24 дня на карантине.

Журналистам "Азатлыка" не удалось получить комментарий у местных властей и управления здравоохранения. Также не удалось подтвердить эту информацию в Минздраве.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты