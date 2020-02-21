Больше всего осужденных полицейских в Нур-Султане и южных регионах

По результатам мониторинга, проведенного Антикоррупционной службой, МВД входит в пятерку самых коррумпированных госорганов.

На правительственном часе по реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел РК на 2019-2021 годы в Сенате Парламента РК депутат Владимир Волков затронул вопрос коррупции в рядах правоохранителей, передает корреспондент zakon.kz.

Коррупция все еще является наиболее уязвимым местом в системе МВД. По результатам проведенного Антикоррупционной службой мониторинга, МВД входит в пятерку самых коррумпированных госорганов. В органах внутренних дел следователи получали взятки за не привлечение к уголовной ответственности, участковые инспекторы за не привлечение к административной ответственности и послабление пробационного контроле ранее осужденных лиц, инспекторы дорожно-патрульной службы за увод от административной ответственности при нарушении правил дорожного движения, - сказал Волков.

По его словам, коррупционные преступления в полиции характерны для всех регионов республики.

За истекший год наибольшее количество осужденных из департамента полиции в городах Нур-Султан - 42 сотрудника, Алматы - 26, Шымкент - 23 и Жамбылской области - 19. Вместе с тем, за последние три года сотрудниками органов внутренних дел совершено 1846 преступлений, из них 1051 преступления коррупционного характера. Всего привлечено к уголовной ответственности 1066 сотрудников, из них 963 за коррупционные правонарушения, привлечено к адмответственности 526 сотрудников органов внутренних дел, - сообщил сенатор.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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